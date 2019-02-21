ضبط معدات غش صناعي على الحدود العراقية

2019/02/21 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت هيأة المنافذ الحدودية؛ اليوم الخميس؛ القبض على عدد من المسافرين الأجانب واخر عراقي بتهم مختلفة.

وذكر بيان للهيأة؛ انه “تم ضبط شاحنة محملة بعبوات بلاستيكية في منفذ مندلي الحدودي خاصة بتعبئة زيوت محركات السيارات مخبأ تحتها ماكنة تستخدم لطبع والصاق ليبل الأنتاج لموصفات المادة بلغة فارسية؛ وكذلك تم ضبط رولة ليبل مع الماكنة معده لهذا الغرض وهذا يدخل في مجال الغش الصناعي والتجاري”.وأضاف؛ “كما تم ضبط مسافر ايراني بحوزته كمية من أدوية بشرية مختلفة مع أعشاب طبية؛ كما تم اعتقال مسافر عراقي والصادرة بحقهِ مذكرة قبض من مكتب تحقيق الرصافة، وفي السياق نفسه تم إتلاف مادة (سائل غسيل12 كارتون) في الطمر الصحي خارج المنفذ لانتهاء مدة صلاحيتها في منفذ زرباطية الحدودي”.وذكر البيان “وفي منفذ الشلامجة تم اعتقال مسافر عراقي؛ بحوزته مبلغ قدره خمسة ملايين دينار عراقي مزورة يروم الدخول بها الى الأراضي العراقية”.وتابع “وفي منفذ مطار بغداد الدولي تمت إحالة مسافرين يحملان الجنسية البنغالية الى مركز شرطة مطار بغداد الدولي كونهم يحملان سمات مغادرة وعودة مزورة يرومان السفر من العراق الى دكا على متن الخطوط الجوية القطرية”؛ مشيرا الى “إحالة المخالفات محل الموضوع للجهات القانونية المختصة”.

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