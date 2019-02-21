طريق الـ 50 ميل يبدأ بنخلة: شاب أنباري يزرع الشارع بين الرمادي والفلوجة بالنخيل!

2019/02/21 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تفاعل الانباريون من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي, الخميس, مع مبادرة اطلقها الشاب محمد الرفاعي, لزرع النخيل على الطريق الرابط بين مدينة الرمادي والفلوجة.وأكد الرفاعي على حسابه الشخصي في فيسبوك ان “هذه المبادرة هي تطوعية بجهود ذاتية ويتمنى ان تكون هي الشرارة لتشجير الطريق الرابط بين الفلوجة والرمادي”.

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