شبكة الإعلام تعرض “أدلتها” بالأرقام: لم نقدم تغطية منحازة للعبادي ولا لأي مرشح

2019/02/21 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس ردت شبكة الاعلام العراقي، الخميس، على تقرير بعثة خبراء الانتخابات في الاتحاد الاوروبي حول ما يتعلق بالتغطية الاعلامية التي قامت بها الشبكة لانتخابات 2018، بعد اتهام تقرير اوربي لها بالانحياز لصالح ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي.ودعت الشبكة، بحسب بيان حصل عليه “ناس”، اليوم (22 شباط 2019)، “أعضاء […]

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