2019/02/21 | 22:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هيئة الحشد الشعبي تنظم مجلس عزاء على روح الفقيد السيد الموسوي) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 4nWhDgTe8uA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هيئة الحشد الشعبي تنظم مجلس عزاء على روح الفقيد السيد الموسوي) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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