روحاني سيزور العراق خلال شهر اذار المقبل

2019/02/21 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي، اليوم الخميس، أن الرئيس حسن روحاني سيقوم بزيارة الى العراق خلال شهر اذار المقبل.ونقلت وكالة "فارس" عن مسجدي قوله، إن "رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية سيقوم بزيارة الى العراق خلال شهر آذار /مارس القادم".

ومن المقرر ان يجري روحاني خلال الزیارة محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين للبحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول اهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب الوكالة.انتهى/س

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