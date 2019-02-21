جولدمان ساكس: هاتف سامسونج الجديد سيمثل مشكلة لآبل هذا العام

2019/02/21 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال محلل في بنك "جولدمان ساكس" إن هاتف سامسونج الجديد القابل للطي يمثل تحديًا كبيراً لشركة آبل في سوق الأجهزة الفاخرة هذا العام.





وأضاف "رود هول" المحلل بالبنك الأمريكي في مذكرة للعملاء، يوم الأربعاء ، إن هاتف "جلاكسي فولد" يتضمن عامل تصميم لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تكنولوجيا شاشات أوليد القابلة للطي من سامسونج"، وفقاً لشبكة "سي.إن.بي.سي".





وتابع المحلل: "إذا ما أثار هذا الشكل اهتمام المستهلك، فإننا نتوقع أن تؤخر سامسونج وصول هذه التكنولوجيا لآبل، ونرى أن هذه مشكلة محتملة لمصنعة الآيفون هذا العام".





وأشار المحلل إلى أن آبل ستجد نفسها أمام تحدي كبير حيث أنها ليس لديها إمكانية الوصول إلى تقنية شاشات "أوليد" المرنة التي نعتقد أن سامسونج لديها على الأقل عامين على أن تدخل في منافسة مع إحدى الشركات في شاشات العرض.





وكانت سامسونج قد أعلنت أمس طرح هاتفها الجديد "جلاكسي فولد" في أبريل المقبل بالعديد من المميزات مثل شاشة إنفينيتي فليكس 7.3 بوصة تسمح للهاتف بالحصول على شاشة بحجم جهاز لوحي يمكن طيها لتلائم حجم الجيب.





وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم "آبل" بنحو 0.3% إلى 171.42 دولار.





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