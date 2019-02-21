تقرير: العراق يعلن عن تفكیك أكبر شبكة تمويل لـ

2019/02/21 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ذكر تقرير حديث أن دولة العراق أعلنت عن تفكيك أكبر شبكة تمويل لجماعة "داعش" الإرهابية.





وقال جھاز المخابرات العراقي، اليوم الخميس، إنه تمكن من تفكیك أكبر مجموعة تمویل لـ"داعش" في تاریخ العراق، منوهة إلى أنها مجموعة متشعبة ومتفرعة في دول متفرقة من العالم، وفقاً لوكالة "كونا".





وأوضح الجهاز العراقي، أن المجموعة كانت تعتمد طرقا معقدة للتمویل والتشویش على الجھات الرقابیة مستغلة عددا من المكاتب والمحال التجاریة المتفرعة.





والجدير بالذكر، أن الجهاز لم یكشف عن عدد أفراد الشبكة أو حجم الأموال المتورطة بنقلھا لـ"داعش".





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