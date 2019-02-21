معالجة سرطان الثدي بـ “صاروخ موجه”

2019/02/21 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قال خبير إن عقارا “سحريا” جديدا يمكن أن يغير طريقة علاج النساء المصابات بأحد أكثر أشكال سرطان الثدي فتكا.ويتغلغل الجسم المضاد “Sacituzumab” في الخلايا السرطانية، بآلية مشابهة لعمل “صاروخ موجه”، حيث يسلم “رأسا حربيا” في شكل دواء فعال للعلاج الكيميائي.ويتميز العلاج المطور بأنه يستهدف الأورام مباشرة، مع تجنب الخلايا السليمة، ما […]

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