إضراب موظفي الصحة يضع المرضى في “كارثة”: مجلس ذي قار يوجه نداءً ثنائياً

2019/02/21 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس وجه مجلس محافظة ذي قار، الخميس، نداءً ثنائياً حول اضراب موظفي المهن الصحية في دائرة صحة المحافظة، لما احدثه من كارثه تجاه المرضى، مطالباً رئيس الحكومة بالتدخل الفوري لانهاء الازمة.وذكر المجلس، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (21 شباط 2019)، أن “المجلس يتضامن مع إضرابات المهن الصحية الحاصلة في المؤسسات […]

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