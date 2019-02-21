مداخن معمل كبيسة تتنفس: استئناف إنتاج الإسمنت بعد توقف دام 5 سنوات

2019/02/21 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس باشر معمل سمنت كبيسة في محافظة الانبار, الخميس, بالشروع في العمل بعد توقف دام لأكثر من خمس سنوات بسبب العمليات العسكرية واحتلال المعمل من قبل تنظيم “داعش”.وقال احد العاملين في المعمل لـ”ناس” اليوم (21 شباط 2019), انه “منذ احد عشر شهرا ونحن نعمل من دون توقف رغم خطورة المعمل لأنه كان […]

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