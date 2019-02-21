موعد مباراة النصر ضد الفيحاء، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

2019/02/21 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال

يفتح ملعب الملك فهد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين النصر والفيحاء، وذلك يوم السبت القادم 23 فبراير 2019، الموافق 18 جمادى الآخرة 1440 هجريًا، في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19.





تأهل العالمي إلى دوري أبطال آسيا بعد تحقيق فوزاً على حساب أجمك بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب فيصل بن فهد، أما في الدوري فيحتل الفريق المركز الثاني برصيد 43 نقطة وبفارق ست نقاط فقط عن الهلال المتصدر حاليًا جدول الترتيب، فبعد أن خاض الفريق 20 مباراة، حقق الفوز 13، وتعادل في أربع وتلقى ثلاث هزائم. اختيارات المحررين كيف رد مارسيلو على المقارنة بينه وبين ريجيلون؟ سولشار: أليكسيس سانشيز كزجاجة الكاتشب حوار جول - جنكيز أوندر عن خلافة صلاح وطموحاته مع روما والفارق بين كرة القدم في إيطاليا وتركيا خاص جول | جوتزه: الدوري الإنجليزي مثير وجذاب للغاية

كانت آخر مباريات الفيحاء في الدوري السعودي أمام فريق الفتح، وخسروا هذه المباراة بهدفين مقابل هدف، ويقدم الفريق أداء غير مقنع حتى الآن الدوري السعودي، ويحتل المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، فحتى الآن بعد أن خاض الفريق 20 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في أربع مباريات، وتعادل مثلهم، وخسر في 12 مواجهة.





النصر السعودي يختار ملعب آل مكتوم لمواجهة ذوب آهن الإيراني

موعد مباراة النصر ضد الفيحاء والقنوات الناقلة النصر السعودي يتأهل لمجموعات آسيا برباعية في اجمك المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة النصر - الفيحاء ملعب الملك فهد السبت 23 فبراير 2019، 18 جمادي الآخرة 1440 هجريًا، 19:25 بتوقيت مصر، 20:25 بتوقيت السعودية KSA SPORT الغيابات والتشكيل المتوقع النصر لن يفتقد العالمي أي لاعب بداعي الإصابة أو الإيقاف في هذا اللقاء، وسيكون الفريق كامل العدد في المباراة أمام الفيحاء في الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.



📸 ||صـور من تدريبات #العالمي اليوم الخميس pic.twitter.com/12Pm6Nfd2d— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 21, 2019لن يغير المدرب روي فيتوريا طريقته المعتاد عليها منذ توليه المهمة، وسيدفع براموس وأوفيني في مركز قلب الدفاع، بينما سيعتمد على عبد الرزاق حمد الله في خط الهجوم، وخلفه الثلاثي أحمد موسي، يحيى الشهري، نور الدين أمرابط.

التشكيل | 4-2-3-1

براد جونزجوليانو فيكتور - كريستيان راموس - برونو أوفيني - سلطان الغنامحمد آل منصور - بيتروسأحمد موسى - يحيى الشهري - نور الدين أمرابطعبد الرزاق حمد الله

الغيابات والتشكيل المتوقع للفيحاء سيفتقد الفيحاء في هذا اللقاء الحارس الأساسي كريستيان بونيلا لتعرضه بقطع في الرباط الصليبي في مباراة النصر في الكأس، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بداعي الإيقاف، وستكون جميع العناصر جاهزة أمام المدرب سوفلين سلافوليوب لخوض هذه المواجهة.



#الفيحاء يجري مرانه الرئيس استعداداً لمواجهة #النصر " تغطية مصوّرة "https://t.co/ojOct64tbp pic.twitter.com/kCBP3CA686— نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) February 21, 2019سيعتمد المدرب الصربي على أوراقه الأساسيه لمحاولة خطف الفوز في هذا اللقاء، وسيدفع بالحارس مسلم آل فريج بدلًا منه الكولومبي المصاب، وسيعتمد على الثلاثي الأمامي دياز، فيرنانديز، أسبريلا، لقيادة خط الهجوم.





التشكيل | 4-3-3

مسلم آل فريجتوفيق بوحيمد - نواف الصبحي - سامي الخيبري - عبد الله كنوأليكساندروس تزيوليس - ضيف الله ضافي - عبد الرحمن البركة أدميلسون دياز - روني فيرنانديز - دانيلو أسبريلا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موعد مباراة النصر ضد الفيحاء، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موعد مباراة النصر ضد الفيحاء، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).