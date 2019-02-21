2019/02/21 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ الحشد الشعبي يعلن محاصرة مقر قيادة داعش في جبال مكحول

21/02/2019 22:43:00 PM |

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واع/صلاح الدين/م.ا

أعلن امر لواء ٥١ حشد شعبي عشم الجبوري ،اليوم الخميس،ظعن محاصرة مقر قيادة "داعش" الإرهابي في جبال مكحول شمال تكريت مركز محافظة صلاح الدين

وذكرالجبوري في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان معلومات استخباراتية افادت بوجود مقر لقيادات تنظيم داعش الإرهابي وسط جبال مكحول ، وان مجموعة من قادة التنظيم يترأسهم ارهابي عربي الجنسية يدعى "ابو القعقاع" متواجدون منذ اكثر من شهرين ويتحكمون في ادارة شوون عناصر الاٍرهاب وتوجيههم بتنفيذ عملياتهم الاجرامية .





واضاف الجبوري ان الحشد بدا بمحاصرتها المقر وهناك قوات خاصة لاقتحامه بمشاركة طيران الجيش ، وان خطتنا اما استلام العدو او قتله .

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