2019/02/21 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: خفض بنك "جي.بي.مورجان" توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد بيانات اقتصادية.





وكشفت بيانات اقتصادية اليوم ارتفاع طلبات السلع المعمرة بالولايات المتحدة بأقل من التقديرات.





وتوقع اقتصاديون في البنك الأمريكي بمذكرة للعملاء، اليوم الخميس، أن ينمو أكبر اقتصاد في العالم بنحو 1.5% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس المقبل، مقارنة مع تقديرات سابقة عند 1.7%.





كما خفض البنك الأمريكي توقعاته بشأن النمو الاقتصادي بالولايات المتحدة خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 1.4% مقارنة مع تقديرات سابقة عند 1.6%.





وذكر الاقتصاديون أنه بعد أن أظهرت البيانات تراجع طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية بنسبة 0.7% في ديسمبر، فإن هذا يعني أن نمو الإنفاق الرأسمالي على السلع الرأسمالية كان قريباً من الصفر في الربع الرابع، مشيرين إلى أنهم يتوقعون انتعاشاً طفيفاً في الربع الأول.





ورغم ذلك، يرى الاقتصاديون "جي.بي.مورجان" أن الاقتصاد الأمريكي سوف ينمو بنحو 2.2% خلال الربع الثاني من 2019 مع توقعات زيادة إنفاق المستهلكين إلى جانب التعافي من الإغلاق الحكومي.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("جي.بي.مورجان" يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("جي.بي.مورجان" يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).