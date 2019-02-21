محدث..الذهب يسجل أكبر هبوط يومي منذ أغسطس بخسائر 20 دولاراً

2019/02/21 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: عمقت أسعار الذهب خسائرها لأكثر من 20 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، ليسجل المعدن الأصفر أكبر تراجع يومي في 6 أشهر، بعد صعود لعملة الأمريكية عقب بيانات اقتصادية.





وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم ارتفاع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص الأمريكي لأعلى مستوى في 8 أشهر خلال فبراير الجاري، رغم هبوط ملحوظ لنشاط الصناعة.





وارتفعت طلبيات السلع المعمرة الأمريكية بأقل من التوقعات في ديسمبر الماضي، بينما تحول النشاط الصناعي في فيلادلفيا للنطاق السالب لأول مرة في 3 سنوات.





ويأتي هبوط المعدن الأصفر ليكون الأول في في 4 جلسات متراجعاً من أعلى مستوى في أشهر.





وكان محضر بنك الاحتياطي الفيدرالي أظهر أمس أن صناع السياسة النقدية دعموا نهج الصبر حيال زيادة معدلات الفائدة، في سبيل إدارة المخاطر وحالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.





وفي الشهر الماضي، قرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت معدلات الفائدة عند مستوي يتراوح بين 2.25% إلى 2.50%.





وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 1.5% أو ما يوازي 20.10 دولار ليصل إلى 1327.80 دولار للأوقية، ليسجل أكبر هبوط يومي منذ 13 أغسطس الماضي.





وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 1% ليتراجع إلى 1324.66 دولار للأوقية.





وخلال تلك الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2% عند مستوى 96.638.





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