اساتذة المدارس في ايطاليا يتدربون على طرد الارواح الشريرة

2019/02/21 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قام وزير التعليم الإيطالي، ماركو بوسيتي، بتوفير تدريب أكاديمي خاص لأساتذة المدارس، يؤهلهم لطرد الأرواح الشريرة التي تسيطر على أجساد التلاميذ وتتحكم بهم.وتبلغ تكلفة الدورة التدريبية 450 دولارا أمريكيا، وتنظم بالتعاون المباشر مع رجال الدين الكاثوليك، وأيد الخطوة أكثر من 200 مدرس في أنحاء إيطاليا.ويقوم بتدريس الأساتذة خبراء من جامعة “Pontifical […]

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