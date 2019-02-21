شنكالي: المجلس الأعلى لمكافحة الفساد قرر فتح هذا الملف للتعرف على ’’سراق النازحين’’

2019/02/21 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

قال العضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، الخميس (21 شباط 2019)، إن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، فتح ملفاً من شأنه التعرف على سراق النازحين.

وقال شنكالي في تغريدة عبر حسابه في تويتر، إن "المجلس الاعلى لمكافحة الفساد قرر فتح ملف منحة المليون دينار للعوائل النازحة".

وأضاف متحدثاً عن خطوة، أنها "بداية جيدة يجب معها فتح ملف السلات الغذائية والصحية والمخيمات سواء التي نفذتها وزارة الهجرة او الحكومات المحلية في نينوى،و الانبار، وصلاح الدين".

وتابع: "سينكشف من سرق النازحين في منحهم قوتهم، ومأواهم، وملبسهم".

وكان المجلس الاعلى لمكافحة الفساد قد عقد، الأربعاء (20 شباط 2019)، جلسته الخامسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، فيما اقر عددا من التوصيات أهمها ما يتعلق بمدينة الموصل.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المجلس الاعلى لمكافحة الفساد عقد جلسته الخامسة اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، لبحث القضايا المطروحة في جدول اعماله ومن بينها تدقيق سجلات صرف منحة النازحين (مليون دينار) والتحرز على باقي السجلات ونقلها الى هيئة النزاهة لتدقيقها، وموجز التقرير السنوي لهيئة النزاهة وموجز الفرق التحقيقية، وملف تدقيق عقارات الدولة ، وواقع المنافذ الحدودية وتحديات عملها، ومايتعلق بمخرجات الادارات المركزية والمحلية والمحافظات ونزاهتها، ومناقشة اشراك منظمات المجتمع المدني في مساعي المجلس الاعلى لمكافحة الفساد لتحقيق مبدأ الشفافية والرقابة المجتمعية، الى جانب بحث توجهات المجلس ومتابعة مقررات الجلسة الرابعة".

واضاف المكتب، أن المجلس "أقر عدة توصيات اهمها، انضاج ملف الموصل من جميع النواحي، وعقد اجتماع بين وزارة الداخلية ومجلس القضاء الاعلى لبلورة ورقة دراسة تحويل التحقيق الابتدائي الى قضائي، واخضاع اختيار المفتشين العموميين لمعايير مشددة تمكن المنظومة الرقابية من اداء دورها بفاعلية".

بغداد اليوم- الديوانية

كشف ادارة محافظة الديوانية، الخميس، حقيقة تحرك قوات اجنبية في المحافظة،

وقال نائب رئيس مجلس محافظة الديوانية حيدر الشمري، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "وبناءً على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام على بعض ا

بغداد اليوم - ديالى

كشف عضو مجلس محافظة ديالى هوشيار اسماعيل، اليوم الخميس، عن حجم نزوح العوائل في قرى ريف قضاء خانقين شمال شرق المحافظة، فيما طالب بإعادة قوات البيشمركة الى القضاء.

وقال هوشيار إسماعيل، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "ال

بغداد اليوم _ بغداد

ردت شبكة الاعلام العراقي، اليوم الخميس، على بعثة خبراء الاتحاد الاوروبي للانتخابات، التي اتهمت في تقريرها قناة العراقية بدعم رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي خلال الانتخابات النيابية 2018.

وذكرت شبكة الاعلام العراقي، ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( شنكالي: المجلس الأعلى لمكافحة الفساد قرر فتح هذا الملف للتعرف على ’’سراق النازحين’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( شنكالي: المجلس الأعلى لمكافحة الفساد قرر فتح هذا الملف للتعرف على ’’سراق النازحين’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).