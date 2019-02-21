جارجر وسبورتج وشيروكي: ضبط سيارات بوثائق مزوّرة

2019/02/21 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس ضبطت كوادر هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، خمس عجلات مستوردة بكتب مزورة في طريبيل.وذكر اعلام الهيئة، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (21 شباط 2019)، أن “كوادر الهيئة من قبل شعبة البحث والتحري ضبطت خمس عجلات مستوردة بكتب مزورة في طريبيل، نوع (كيا سبورتج وجيب شيروگي مع دوج چارچر)، في منفذ […]

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