أرسنال يعبر بوريسوف بثلاثية ويبلغ ثمن نهائي الدوري الأوروبي

2019/02/21 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلعوض أرسنال الإنكليزي خيبة خسارته على أرض باتي بوريسوف البيلاروسي، وفاز عليه 3-0، اليوم الخميس، في إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي لكرة القدم، في مباراة شهدت عودة نجمه الألماني مسعود أوزيل.وبعد خسارته ذهاباً بهدف، سجل أرسنال ثلاثية على ملعب الإمارات حملت توقيع زخار فولكوف في الدقيقة الرابعة (خطأ في مرمى فريقه)، والمدافعين الألماني شكودران مصطفى (39) واليوناني سقراطيس باباستاتوبولوس (60)، ليبلغ ثمن النهائي.وسيطر نادي العاصمة لندن على خصمه بنسبة استحواذ بلغت 69% وسدد 22 مرة، مقابل 4 لخصمه.وكان أوزيل "30 عاماً" قد استهل مباراة واحدة في السنة الجديدة بسبب المرض والإصابات ولأسباب "تكتيكية"، علماً أنه مدد عقده في شباط/فبراير 2018 لينال راتباً أسبوعياً يبلغ 350 ألف جنيه إسترليني "نحو 486 ألف دولار أميركي".واستهل اللاعب المعتزل دولياً بعد مونديال روسيا الصيف الماضي، 13 مباراة فقط من أصل 26 في الدوري هذا الموسم، برغم خوضه 216 مباراة مع أرسنال بعد انضمامه من ريال مقابل 42 مليون جنيه في 2013، وقال مدربه أوناي إيمري قبل المباراة: "أوزيل سيلعب.أنا متأكد من تقديمه مباراة كبيرة".

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