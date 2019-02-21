2019/02/21 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد أباظة فيسبوك تويترأبدى الأسترالي ميلوس ديجينيك مدافع الهلال السعودي سعادته عقب الفوز على اتحاد جدة بهدفين دون رد.

وقال ديجينيك:"أشكر الجميع والجماهير وزملائي على المجهود، كانت مباراة ممتعة، ونسعى لتحقيق الانتصارات في المباريات المقبلة للحفاظ على الصدارة".



اختيارات المحررين كيف رد مارسيلو على المقارنة بينه وبين ريجيلون؟ سولشار: أليكسيس سانشيز كزجاجة الكاتشب حوار جول - جنكيز أوندر عن خلافة صلاح وطموحاته مع روما والفارق بين كرة القدم في إيطاليا وتركيا خاص جول | جوتزه: الدوري الإنجليزي مثير وجذاب للغاية

وأضاف:"قبل انتقالي إلى الدفاع كنت ألعب في وسط الملعب، وظهرت بشكل مميز في المباراة بفضل زملائي الذين أشكرهم".

وأوضح:"نسعى للتجهز جيداً لتحقيق البطولات بالتدرب بشكل جيد،، وسيكون أمامنا مباريات قوية في البطولة العربية ووري أبطال آسيا والدوري السعودي والكأس أيضاً".

وعن استفزازه لجماهير الاتحاد قال:"ما حدث ليس كما ظهر على التلفاز، عندما كنت ذاهباً لجلب الكرة قاموا بإلقاء الأشياء عليَّ وبعد ذلك حاولت تهدئتهم".

يذكر أن الهلال قد رفع رصيده إلى 52 نقطة في الصدارة، بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر حتى الآن.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديجينيك: لم أستفز جماهير الاتحاد.. ما حدث ليس كما ظهر) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديجينيك: لم أستفز جماهير الاتحاد.. ما حدث ليس كما ظهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).