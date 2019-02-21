2019/02/21 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ المنافذ تضبط خمس عجلات مستوردة بكتب مزورة في طريبيل

21/02/2019 23:18:00 PM |

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واع/بغداد/م.ا

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية،اليوم الخميس، عن ضبط خمس عجلات مستوردة بكتب مزورة في منفذ طريبيل.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) انه "تم ضبط خمس عجلات مستوردة لصالح مواطنين خارج الحرم الجمركي من قبل شعبة البحث والتحري في منفذ طريبيل الحدودي"، مبينة ان "السيارات نوع كيا سبورتج وجيب شيروگي مع دوج چارچر".

واضافت انه "بعد الشك الحاصل في كتب الأعفاء الصادرة من دائرة صحة الأنبار وبعد تدقيق التصاريح الكمركية ومطابقتها مع العجلات المذكورة تبين تزوير كتب الأعفاء الصادرة من الدائرة بغية التهرب من دفع الرسوم الكمركية والضرائب"، مشيرة الى انه "نظم بها محضر ضبط أصولي وإحيلت الى مركز شرطة طريبيل لغرض عرضها على قاضي تحقيق الرطبة".

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