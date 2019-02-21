محدث.. النفط يهبط للمرة الأولى بـ7جلسات بعد بيانات المخزونات الأمريكية

2019/02/21 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجعت أسعار النفط لأول مرة في 7 جلسات عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، بعد إعلان بيانات مخزونات الخام بالولايات المتحدة.





وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زيادة مخزونات النفط بالولايات المتحدة بأكثر من تقديرات المحللين للأسبوع الخامس على التوالي.





في حين ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط إلى مستوى 12 مليون برميل للمرة الأولى في تاريخه خلال الأسبوع الماضي.





وفي يناير الماضي بدأت منظمة أوبك وحلفائها خفض إنتاجها من الخام بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، وذلك للمساهمة في إعادة التوازن لسوق الخام الذي شهد اضطرابات واسعة في نهاية العام الماضي.





وعند تسوية التعاملات، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.4% عند 56.96 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 7:35 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.1% إلى 66.99 دولار للبرميل.





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