نائب يتوعد شركة ’’بتروناس’’ ويتهمها بمخالفة قانون العمل

2019/02/21 | 23:44

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بغداد اليوم- بغداد

توعد عضو مجلس النواب عبد الأمير تعبيان الدبي، الخميس (21 شباط 2019)، شركة "بتروناس" المملوكة للحكومة الماليزية، باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها لـ "مخالفتها قانون العمل".

وقال النائب عن محافظة ذي قار، عبر حسابه في تويتر: "‏احصائيات رسمية لدينا ان شركة ‫بتروناس العاملة في حقل الغراف النفطي تخالف احكام قانون العمل رقم 37".

وأوضح العضو بتحالف الفتح، أن الشركة "تتعاقد مع أكثر من الف شركة عملت وغادرت دون حصولهم على براءة ذمة عن حقوق العاملين لديهم".

وتابع قائلاً: "سوف نتخذ الاجراءات القانونية اتجاه تلك المخالفات وحسب قانون مجلس النواب المرقم 13 لسنة 2018".

بغداد اليوم- بغداد

قال العضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، الخميس (21 شباط 2019)، إن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، فتح ملفاً من شأنه التعرف على سراق النازحين.

وقال شنكالي في تغريدة عبر حسابه في تويتر، إن "المجلس الاعلى لمكاف

بغداد اليوم- الديوانية

كشف ادارة محافظة الديوانية، الخميس، حقيقة تحرك قوات اجنبية في المحافظة،

وقال نائب رئيس مجلس محافظة الديوانية حيدر الشمري، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "وبناءً على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام على بعض ا

بغداد اليوم - ديالى

كشف عضو مجلس محافظة ديالى هوشيار اسماعيل، اليوم الخميس، عن حجم نزوح العوائل في قرى ريف قضاء خانقين شمال شرق المحافظة، فيما طالب بإعادة قوات البيشمركة الى القضاء.

وقال هوشيار إسماعيل، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "ال

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