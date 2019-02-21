بالفيديو : الأردنيون يستقبلون السفير العراقي بهتاف

2019/02/21 | 23:45

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بغداد- العراق اليوم:

ايتقبل الاردنيون سفير العراق بهتاف "بالروح بالدم نفديك ياصدام" ..



كما استقبلوه بال...





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