صحة ديالى تستحصل موافقة المحافظ بتخصيص مبلغ مالي لمستحقي السفر لغرض العلاج خارج العراق

2019/02/21 | 23:48

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استحصلت دائرة صحة ديالى برئاسة مديرها العام الدكتور علي حسين التميمي موافقة محافظ ديالى الاستاذ مثنى التميمي حول تخصيص مبلغ مالي من ميزانية المحافظة لغرض

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