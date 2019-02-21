محافظ ذي قار يدعو الحكومة المركزية لانصاف الكوادر الصحية

2019/02/21 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شبكة اخبار الناصرية:

دعا محافظ ذي قار يحيى الناصري اليوم الخميس الحكومة المركزية ووزارة الصحة الى متابعة مطالب الكوادر الصحية والتعامل معها بجدية لخدمة شريحة واسعة من العاملين فيها بما يتناسب وخدماتهم الكبيرة في خدمة ابناء المحافظة وموجها دائرة الصحة بتفعيل اجراءاتها الادارية وحسب الصلاحيات في محاسبة المخالفين والاضرار بحياة المرضى والمراجعين .





شبكة اخبار الناصرية:دعا محافظ ذي قار يحيى الناصري اليوم الخميس الحكومة المركزية ووزارة الصحة الى متابعة مطالب الكوادر الصحية والتعامل معها بجدية لخدمة شريحة واسعة من العاملين فيها بما يتناسب وخدماتهم الكبيرة في خدمة ابناء المحافظة وموجها دائرة الصحة بتفعيل اجراءاتها الادارية وحسب الصلاحيات في محاسبة المخالفين والاضرار بحياة المرضى والمراجعين .وقال الناصري في بيان له حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منه ان تصاعد التظاهرات والاعتصامات التي تطالب بالحقوق الدستورية لا ينبغي لها ان تصل الى مرحلة الاضراب عن العمل بما يعرض حياة المواطنين والمرضى والمراجعين للخطر .

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