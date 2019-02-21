موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد شالكه في دوري أبطال أوروبا

2019/02/22 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال

يفتح استاد الاتحاد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين مانشستر سيتي وشالكه يوم الثلاثاء 12 مارس 2019، الموافق 5 رجب 1440 هجريًا، وذلك في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2018-19.



فاز الأزرق السماوي في مباراة الذهاب على الفريق الألماني بثلاثة أهداف بهدفين، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الأربعاء على ملعب فيلتينس أرينا، أما في الدوري فيظل الفريق على صدارة جدول البريميرليج مؤقتًا بعدما وصلوا للنقطة 65، فحتى الآن خاض السيتيزنس 27 مباراة في البريميرليج، حقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في مبارتين وتلقى أربع هزائم.





يقدم فريق شالكه مستويات غير طيبة حتى الآن في الدوري الألماني، ويجتل الفريق المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق فرايبورج وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 22 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في خمس، وخسر 11 مواجهة.



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مانشستر سيتي يدخل تاريخ دوري الأبطال بريمونتادا الـ 10 لاعبين

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد شالكه والقنوات الناقلة لابورت: مانشستر سيتي يجب أن يحافظ على سانيه المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة مانشستر سيتي - شالكه ملعب الاتحاد الثلاثاء 12 مارس 2019 ميلادياً، 5 رجب 1440 هجرياً، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية لم يتحدد بعد beIN SPORTS HD table.tableizer-table { font-size: 14px; border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .tableizer-table td { padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #CCC; } .tableizer-table th { background-color: #00a9ce; color: #FFF; font-weight: bold; }]]>

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