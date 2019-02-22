2019/02/22 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MCyacYVJNL8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماذا يقصد بهذا الدارمي ... لاهو وشم ينشال لاغيره عني عايش عمر وياي چن قطعه مني؟ #حزورة_رياض) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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