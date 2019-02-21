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(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ عضو مجلس بغداد:أخلاء مسؤولية مجالس المحافظات من تلكؤ المشاريع

21/02/2019 23:34:00 PM |

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واع/بغداد/م.ا

أكد عضو مجلس محافظة بغداد ماجد الساعدي،اليوم الخميس، اخلاء مسؤولية مجالس المحافظات من تلكؤ المشاريع الخدمية في المحافظات.

وذكر الساعدي في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان" مجالس المحافظات ليست وليدة اليوم وانما نموذج جديد حدث بعد سقوط النظام البائد"، مبيناً ان" مجالس المحافظات قبل هذه الدورة وقبل فك الارتابط كانت هناك ميزانيات انفجارية لها لكنها تلكأت في تنفيذ المشاريع الصحية والخدمية والتربوية".

واضاف ان" في الدورة الحالية استطاع مجلس بغداد انجاز مشاريع كثيرة في المجال الصحي والتربوي والخدمي بسبب عدم وجود سياسة سابقة لهذه المجالس بالنتيجة لا يعزى التأخر او النجاح او الفشل بسبب المجالس الحالية".

واشار" عندما يكون هناك صراع بتحويل هذه المجالس او الغائها نحن مع القوانين والدستور والتعليمات والمبادئ ومتى ماترى السلطة العليا عدم الحاجة الى بقائها نحن معها".

وأوضح ان" مجلس بغداد وضع مشروع رقم واحد للتربية والاعمار والإسكان والصناعة؛ لكن (800) مدرسة تلكأت واموالها موجودة ولم يلغى المشروع بسبب الوزارة وليس مجلس المحافظة وهو عمل اتحادي"، منوها الى انه" مابعد 2013 و2014 وفق القرار (347) توقفت كل المشاريع الجديدة في بغداد ولا يتحمل المجلس تبعات التلكؤ".





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