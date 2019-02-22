أرسنال تنزه في حديقة باتي بوريسوف بثلاثية نظيفة

2019/02/22 | 00:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتدارك فريق المدفعجية هزيمة الذهاب بهدف لصفر بدك شباك الفريق البيلاروسي بثلاثة أهداف دونها كل من زاخار فولكو (4 هدفاً في مرماه) والألماني شكودرن موستافي (39) واليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس (60). وجدد فالنسيا الإسباني فوزه على ضيفه سلتيك الإسكتلندي في الميستايا بهدف سجله الفرنسي كيفن غاميرو (70) بعد أن فاز فريق الخفافيش ذهاباً في "سلتيك بارك" بهدفين لصفر. وقاد المهاجم الإيراني سردار أزمون فريق زينيت سان بطرسبورغ الروسي للعبور من مطب فنربهتشه التركي بفوزه عليه في استاد كريستوفسكي بثلاثية مقابل هدف. وسجل كل من ماغوميد أوزدوييف (4) وأزمون (37 و76) ثلاثية الفريق الروسي فيما سجل محمد توبال هدف الأتراك الوحيد في الدقيقة 43. ويذكر أن مباراة الذهاب انتهت لصالح فنربهتشه بهدف لصفر. وحجز فريق دينامو زغرب الكرواتي بطاقة العبور إلى ذات الدور بفوزه إياباً على فيكتوريا بلزن التشيكي بثلاثية نظيفة بعد أن انهزم الفريق الكرواتي خارج أرضه بهدفين لواحد.

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