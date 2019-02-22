2019/02/22 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أمر رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو بإغلاق الحدود مع البرازيل، قبل أيام قليلة من خطط زعماء المعارضة لجلب مساعدات إنسانية أجنبية.





وقال الرئيس الفنزويلي في عبر صفحته على تويتر، اليوم الخميس: "لقد وجهت اليوم بإغلاق الحدود البرية مع البرازيل، بالإضافة إلى تعليق الاتصالات مع جزر أروبا وكوراساو وبونير من أجل حماية السلام الوطني".





كما هدد مادورو أيضاُ بإغلاق الحدود مع كولومبيا لرفضه دخول المساعدات الإنسانية.





وكان زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو قد أعنل اعتزامه التوجه إلى الحدود الكولومبية بصحبة عشرات من أعضاء البرلمان لإدخال مساعدات إنسانية للشعب قادمة من الولايات المتحدة في ظل معارضة مادورو.





وذكرت زعماء المعارضة أيضاً إنهم يعتزمون جلب مساعدات طارئة من الغذاء والدواء من كوراساو وعبر الحدود مع البرازيل.





وأضاف الرئيس الفنزويلي: "ما تقوم بالولايات المتحدة شئ مثير للغضب، وتريد إثارة بلبلة في فنزويلا، لكنها لن تحقق ذلك".





ينكر مادورو وجود أزمة إنسانية في بلاده، متهماً الولايات المتحدة بقيادة انقلاب لإخراجه من السلطة واستخدام المساعدات الإنسانية كتدخل عسكري.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس فنزويلا يأمر بإغلاق الحدود مع البرازيل لمنع دخول المساعدات) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس فنزويلا يأمر بإغلاق الحدود مع البرازيل لمنع دخول المساعدات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).