2019/02/22 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجع سهم شركة "تسلا" بأكثر من 3% خلال تعاملات الخميس بعد تقرير سلبي بشأن شراء سيارات "موديل3".





وذكر تقرير صادر عن "كونسيومر ريبورتس" استبعاد توصية المستهلكين بشراء سيارات "موديل 3"، بسبب مشكلات تتعلق بالموثوقية.





وأوضح التقرير أنه عند النظر إلى "موديل 3"، فإن هناك مشكلات تقنية بشأن هذا النوع من سيارات تسلا في أنظمة الملاحة والإلكترونيات إلى جانب عيوب في الزجاج وتقطيع في جسم السيارة.





وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم "تسلا" بنحو 3.5% إلى 292 دولار.





وخلال الـ12 شهراً الماضية، بلغت خسائر سهم شركة السيارات أكثر من 11%.





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