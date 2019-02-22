الشاعر احمد عبد السادة يسقط تبريرات الفنانين والمثقفين الذاهبين الى السعودية في سيرك ال MBC عراق

2019/02/22 | 00:15

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بغداد- العراق اليوم:

الذاهبون للسعودية وتبرير العمل مع الوحـوش!!

أحمد عبد السادة

بعد موجة ردود الأفعال ضد ز...





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