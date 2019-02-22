وفاة عضو مجلسي خبراء القيادة وصيانة الدستور في ايران الشيخ محمد مؤمن

2019/02/22 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفى اليوم الخميس عضو مجلسي خبراء القيادة وصيانة الدستور في ايران، الشيخ محمد مؤمن عن عمر ناهز 81 عاما نتيجة نزيف حاد في الدماغ.

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