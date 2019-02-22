العمليات المشتركة تؤكد متابعتها للتطورات الامنية في المناطق الحدودية مع سوريا

2019/02/22 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تؤكد قيادة العمليات المشتركة متابعتها تطور الأحداث في المنطقة

الحدودية العراقية-السورية وتداعياتها الأمنية المحتملة على الوضع

الأمني الداخلي للعراق.

و تؤكد قيادة العمليات المشتركة استنفار مواردها العسكرية كافة في

هذه المنطقة من خلال الرصد و المراقبة لمواجهة كل التداعيات

المحتملة لمنع تسلل العناصر الإرهابية بشكل منفرد وصد اي تعرض على

القوات المرابطة.

وتشدد القيادة على عدم التهاون في مسألة محاربة الإرهاب و القضاء

عليه و منع تاثيره على الوضع الأمني الداخلية وأنها من أولوياتها

القصوى.

كما تؤكد قيادة العمليات المشتركة أن عودة النازحين العراقيين من

الأراضي السورية تتم بأشرافها و بالتنسيق مع وزارة الهجرة و

المهجرين و مفوضية حقوق الانسان و الجهات الأمنية و الحكومية

الأخرى.

و تنفي القيادة وجود عودة جماعية لسكان مخيم الهول و الأراضي

السورية ، وان ما يشاع عن ذلك عار عن الصحة ولا مصداقية له اطلاقا.

و توضح ان البت بموضوع عودة النازحين العراقيين من مخيم الهول يخضع

للدراسة و التمحيص لاتخاذ القرار المناسب أمنياً و إنسانياً .

٢١ شباط ٢٠١٩

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