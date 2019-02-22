نابولي وفالنسيا وفياريال يواصلون التقدم نحو لقب الدوري الأوربي

2019/02/22 | 00:15

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نابولي يتأهل بعد فوزه على زيورخ السويسري بهدفين نظيفين

فالنسيا يجدد فوزه على سيلتك بهدف ويتأهل للدور ثمن النهائي

فياريال يتعادل مع لشبونة البرتغالي ويعبر لثمن النهائي

اينتراخت فرانكفورت الالماني يضرب شاختار الاوكراني برباعية

ويتأهل

زينت الروسي ينتصر على فنارباخشة التركي بثلاثية ويعبر لثمن

النهائي

سالزبورج النمساوي يقسو على بروج البلجيكي برباعية ويتأهل

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