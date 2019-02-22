الانبار|| اجتماع في الفلوجة لمناقشة الوضع الأمني جنوبي المدينة

2019/02/22 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد قائمُمقام قضاءِ عامريةِ الصمود بمحافظةِ الانبار شاكر محمود العيساوي بان القياداتِ الأمنيةَ عقدت اجتماعاً لمناقشةِ الوضعِ الأمني في مناطقِ جنوبيِ مدينةِ الفلوجة.

العيساوي أضافَ ان

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