شبكة تمويل داعش.. علامات استفهام بشأن “الثروة الضخمة”؟

2019/02/22 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- بعد نجاح الأجهزة الأمنية العراقية في تفكيك “أكبر مجموعة تمويل لداعش في تاريخ العراق”، وضع متابعون علامة استفهام كبيرة على المصادر، التي تعتمدها الشبكة في تمويل ما وصفوها بـ”الثروة الضخمة” للتنظيم المتطرف.وتمكن جهاز المخابرات الوطني، الخميس، من تفكيك “أكبر مجموعة تمويل لتنظيم داعش الإرهابي في تاريخ العراق“، وبحوزتها أكثر من 500 مليون دولار ...

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