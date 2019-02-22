العمليات المشتركة توضح تطورات الحدود العراقية السورية وتداعياتها

2019/02/22 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكدت قيادة العمليات المشتركة، متابعتها تطور الأحداث في المنطقة الحدودية العراقية- السورية وتداعياتها الأمنية المحتملة على الوضع الأمني الداخلي للعراق.

كما أكدت العمليات المشتركة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "إستنفار مواردها العسكرية كافة في هذه المنطقة من خلال الرصد و المراقبة لمواجهة كل التداعيات المحتملة لمنع تسلل العناصر الإرهابية بشكل منفرد وصد اي تعرض على القوات المرابطة".وشددت على "عدم التهاون في مسألة محاربة الإرهاب والقضاء عليه ومنع تأثيره على الوضع الأمني الداخلية وأنها من أولوياتها القصوى".وأضاف البيان "كما تؤكد قيادة العمليات المشتركة أن عودة النازحين العراقيين من الأراضي السورية تتم بأشرافها و بالتنسيق مع وزارة الهجرة و المهجرين و مفوضية حقوق الانسان و الجهات الأمنية و الحكومية الأخرى".ونفت العمليات المشتركة "وجود عودة جماعية لسكان مخيم الهول والأراضي السورية، وان ما يشاع عن ذلك عار عن الصحة ولا مصداقية له اطلاقاً".وأوضحت، ان "البت بموضوع عودة النازحين العراقيين من مخيم الهول يخضع للدراسة والتمحيص لاتخاذ القرار المناسب أمنياً وإنسانياً".انتهى

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