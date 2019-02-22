النقل توضح ميزانية نادي الزوراء وسبب تأخر صرفها

2019/02/22 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوضحت وزارة النقل، ميزانية نادي الزوراء، وسبب تأخر صرفها في ظل الأزمة المالية التي يشهدها الفريق وأثرت سلباً على أداء الفريق في الدوري الممتاز.

وقال الناطق باسم الوزارة سالم السوداني لوكالة {الفرات نيوز} ان "وزارة النقل وقعت صكوكاً قبل 3 أيام من الشركة العامة للموانئ والنقل الخاص وشركة أخرى لصالح النادي والمبلغ يتجاوز 400 مليون دينار".وأضاف "نحن نتحدث عن نزاهة مبالغ مالية كبيرة، والموازنة العامة لعام 2019 وتخصيصاتها للوزارة لم تتضمن أي مبالغ مالية للاندية وموقف الوزارة داعم للنادي والادارة ستتسلم نسبة كبيرة من الأموال".وبين السوداني ان "وزير النقل أكد انه سيتحدث مع مجلس الوزراء حيال الأمر".انتهى

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