2019/02/22 | 00:15

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إغلاق طريق جنوبي بغداد جراء انقلاب صهريج كاز

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، الخميس (21 شباط 2019)، بمصرع مدني جراء اصطدامه بكتلة كونكريتية، على جسر مدينة الطب، في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مواطناً يستقل دراجة نارية، لقي مصرعه نتيجة اصطدام دراجته في إحدى الك

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، الخميس (21 شباط 2019)، بأن مسلحين مجهولين اصابوا مدنياً بطلق ناري، وسلبوه عجلته، شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار على شخص مدني، وأصابوه

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، الخميس (21 شباط 2019)، بمقتل مدني بنيران مسلحين مجهولين، شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني اثناء مروره بمنطقة الفضيلية، ش

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