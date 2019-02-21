إيمري يشيد بقدرة لاعبي أرسنال في تخطى عقبة باتي

2019/02/22 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر أبدى المدير الفني الإسباني، أوناي إيمري، عن سعادته بالفوز الذي حققه أرسنال على حساب باتي بوريسوف البيلاروسي.ونجح أرسنال في العودة بلقاء الإياب، والفوز بثلاثية نظيفة بعد خسارة الذهاب بهدف وحيد.

إيمري عبر عن سعادته بالفوز عقب نهاية اللقاء: "نحن نريد النتائج، ونريد أن نفوز من أجل الجماهير التي حضرت، لنتطور ونبني عقلية، بعد المباراة الأولى لم نكن جيدين، عدنا بالنتيجة بشكل جيد، والفريق سار بشكل جيد".

وواصل قائلاً: "كان علينا أخذ الاحتياطات، وكنا نريد التسجيل، رسالتنا إذا سجلنا هدفًا سنواصل لنسجل الثاني وهكذا، كنا نريد هدفين ثم ثلاثة وأربعة من أجل مزيد من الاحتياطات في 90 دقيقة".



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⭕️ تصدر مجموعة تضم مارسيليا ولاتسيو وتحقيق العلامة الكاملة بالفوز في 6 مباريات⭕️ التأهل لدور الـ16 على حساب شاختار دونيتسكبطولة كبيرة يقدمها فريق آينتراخت فرانكفورت حتى الآن بقيادة مدربه أدولف هوتر 👏 pic.twitter.com/TxFRtsIG2O— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 21, 2019وأتم: "لقد قدم اللاعبين المباراة كما أردنا، وصلنا لمنطقة الجزاء بعديد من العرضيات، وأظهرنا الكفاءة، والتي لم نكن نمتلكها".1000 يوم بطلًا لأوروبا - ريال مدريد ..



خُلق لمنصات التتويجوسينتظر أرسنال غدًا لمعرفة هوية منافسه في ثمن النهائي بعد أسبوعين.





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