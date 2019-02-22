2019/02/22 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UHYkJSBdU6M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تشييع جثامين الشهداء الـ 6 الذين خطفتهم عصابات داعش الارهابية في منطقة الحيرة) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تشييع جثامين الشهداء الـ 6 الذين خطفتهم عصابات داعش الارهابية في منطقة الحيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).