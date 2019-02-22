2019/02/22 | 00:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

المستقلة – القاهرة – بقلم المفكر المصري يحيي الابراشي

من يتابع ما يكتبه بعض الجهابذة وأساتذة الجهل من نقد للمليارات التى تنفق فى مشاريع التنمية و إعادة بناء الطرق والبنية التحتية والعاصمة الجديدة (بصفة خاصة) من يتابع كتاباتهم لا يقرأ تعليقا واحدا على المليارات التى يسرقها اللصوص والمرتشين من أموال الشعب ولم أقرأ تعليقا واحدا يشيد بالمجهود الذى تبذله الجهات المعنية للقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة ولم أقرأ تعليقا واحدا عن ما أنجزته القيادة المصرية الحالية وما حققته من نجاح فى إعادة علاقة مصر بجميع دول العالم لتستعيد مكانتها التى تليق بها تلك العلاقة التى أفسدناها و تسبب فسادها فيما نعانيه من مشاكل .

فهل حان الوقت لجميع المصريين لإستعادة الوعى بعدم الالتفات لترهات أساتدة الجهل والتخلف ؟ ليدركوا أن ما ينفق من مليارات لصالحهم وصالح أبناءهم وأحفادهم .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحيا مصر ويسقط الجهلة) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحيا مصر ويسقط الجهلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).