وزيرة الثقافة ووزيرة التضامن يكرمون الفائزين في حفل اختتام ملتقي اولادنا

2019/02/22 | 00:36

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

يقام حفل ختام الدورة الثالثه لملتقى أولادنا الدولى لذوى القدرات الخاصة بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية يوم الجمعه ٢٢ فبراير بمشاركة ٣٦ دولة .ينقسم الحفل الي جزئين الأول اغنية خاصة للأطفال من كلمات الاستاذ هشام سليمان .الجزءالثاني للحفل يتضمن تكريمات المشاركين ف الملتقي وتوزيع الجوائز علي الفائزين بحضور وزيرتي الثقافة والتضامن الاجتماعي وبعض الفنانيين والشخصيات العامة .

يحضر الحفل خمس وزراء وهم الجهات الراعيه الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة .

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