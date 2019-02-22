خسائر الذهب وتراجع حاد للنشاط الصناعي.. الأبرز بالأسواق العالمية اليوم

2019/02/22 | 00:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من: أحمد شوقي

مباشر: تصدرت الخسائر الحادة لأسعار الذهب إلى جانب تراجع حاد النشاط الصناعي في الاقتصاديات الكبرى المشهد في الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم.





وشهدت أسعار الذهب خسائر قوية تجاوزت 20 دولاراً عند تسوية التعاملات، ليسجل المعدن الأصفر أكبر هبوط يومي منذ أغسطس الماضي، مع صعود الدولار الأمريكي عقب بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة.





انكماش النشاط الصناعي ومؤشرات الأسهم

تحول النشاط الصناعي في منطقة اليورو للانكماش خلال الشهر الجاري ليسجل أدنى مستوى في 5 سنوات، إلا أن النشاط الاقتصادي ارتفع عند أعلى مستوى في 3 أشهر بدعم قطاع الخدمات.





كما واصل النشاط الصناعي في ألمانيا انكماشه خلال فبراير الجاري، ليسجل أدنى مستوى في 6 سنوات.





وفي الولايات المتحدة، تراجع النشاط الصناعي لأدنى مستوى في 17 شهراً، إلا أن قطاع الخدمات دعم صعود النشاط الاقتصادي لأعلى مستوى في 8 أشهر.





في حين تحول النشاط الصناعي في فيلادلفيا للنطاق السالب للمرة الأولى منذ مايو 2016.





وأظهرت بيانات اقتصادية أخرى، ارتفاع طلبيات السلع المعمرة بالولايات المتحدة لكنها جاءت دون التقديرات، فيما تراجعت طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية بنسبة 0.7%.





كما تراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي، أما مبيعات المنازل القائمة بالولايات المتحدة فقد سجلت أدنى مستوى في 3 سنوات خلال الأسبوع الماضي.





وفي أسواق الأسهم، تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم بعد بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة، ليفقد "داو جونز" أكثر من 100 نقطة.





فيما غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم بقيادة قطاع البنوك بعد إعلان بيانات سلبية.





أما الأسهم اليابانية فقد ارتفعت عند الإغلاق، ليرتفع "نيكي" للجلسة الرابعة على التوالي.





النفط يفشل في مواصلة الصعود

تراجعت أسعار النفط عند التسوية ليكون الهبوط الأول في 7 جلسات بعد بيانات المخزونات بالولايات المتحدة.





وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زيادة مخزونات النفط بالولايات المتحدة بأكثر من تقديرات المحللين للأسبوع الخامس على التوالي.





في حين ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط إلى مستوى 12 مليون برميل للمرة الأولى في تاريخه خلال الأسبوع الماضي

أما مخزونات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة فقد تراجعت بأكثر من تقديرات المحللين خلال الأسبوع المنصرم.





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