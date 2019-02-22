محدث.. الأسهم الأمريكية تتراجع بالختام بعد بيانات اقتصادية سلبية

2019/02/22 | 00:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الخميس، بعد إعلان بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة.





وقاد قطاعا الطاقة والرعاية الصحية خسائر البورصة الأمريكية، فيما كان سهم "ويلجرين" أكبر الخاسرين في المؤشر الصناعي "داو جونز".





وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن هبوط حاد للنشاط الصناعي في فيلادلفيا خلال فبراير ليتحول للنطاق السالب للمرة الأولى منذ مايو 2016.





أما طلبات السلع المعمرة بالولايات المتحدة فقد ارتفعت خلال ديسمبر لكنها فشلت في الوفاء بتوقعات المحللين، في حين تراجعت طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة بأكثر من تقديرات المحللين.





وفي بيانات أخرى، ارتفع النشاط الاقتصادي الأمريكي لأعلى مستوى في 8 أشهر، فيما تراجعت مبيعات المنازل القائمة بالولايات المتحدة لأدنى مستوى في 3 سنوات.





وتأتي البيانات السلبية في الغالب بعد يوم من إعلان محضر الفيدرالي الذي أشار فيه إلى دعمه لسياسة الصبر حيال معدلات الفائدة حتى تتضح الرؤية بشأن التوقعات الاقتصادية.





وفي الشأن التجاري، كشف تقرير صحفي أن واشنطن وبكين تعملان على مذكرات تفاهم مشتركة قد تساهم في تشكيل قواعد صفقة تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.





وعند نهاية التعاملات تراجع "داو جونز" الصناعي بنحو 0.4% إلى 25850.6 نقطة، ليفقد 103 نقطة.





كما انخفض "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.3% إلى 2774.8 نقطة، فيما هبط "ناسداك" بنحو 0.4% مسجلاً 7459.7 نقطة.





وبحلول الساعة 9:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2% ليصل إلى 96.608.





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