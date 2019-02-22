العمليات المشتركة تعلن حالة الاستنفار في منطقة الحدود مع سوريا لمنع تسلل الإرهابيين

2019/02/22 | 00:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت قيادة العمليات المشتركة اليوم الخميس، استنفار مواردها العسكرية في منطقة الحدود مع سوريا لمنع تسلل العناصر الارهابية.

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