الحلبوسي يبحث مع وفد تيار الحكمة استكمال الكابينة الحكومية

2019/02/22 | 00:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم الخميس، وفدا ضم عددا من أعضاء المكتب السياسي والكتلة النيابية لتيار الحكمة الوطني.

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