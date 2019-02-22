آرسنال يسجل رقما مميزا في الدوري الاوربي

2019/02/22 | 00:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { دولية : الفرات نيوز} حقق آرسنال الإنجليزي رقماً مميزًا في بطولة الدوري الأوروبي عقب الفوز على باتي بوريسوف في دور الـ 32 من البطولة بثلاثية نظيفة.

وكشف موقع أوبتا المتخصص في رصد الاحصائيات بأن آرسنال سجل ثاني أسرع هدف في المسابقات الأوروبية مساء اليوم بعدما تقدم في الدقيقة الرابعة بهدف سجله مدافع باتي بوريسوف بالخطأ في مرماه.وذكر أوبتا أن آخر أسرع هدف سجله آرسنال بالمسابقات الأوروبية كان للألماني لوكاس بودولسكي خلال مواجهة غلطة سراي بعد دقيقتين في ديسمبر 2014.وأشار أوبتا إلى أن موستافي مدافع آرسنال سجل رقما مميزا بعدما سجل 8 أهداف مع الفريق كانت منهم 7 عن طريق الضربات الرأسية.

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