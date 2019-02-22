وكالة: أردوغان وترامب يبحثان في اتصال هاتفي الانسحاب الأمريكي من سوريا

2019/02/22 | 00:56

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الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مؤتمر صحفي في سوتشي بروسيا يوم 13 نوفمبر تشرين الثاني 2017 - صورة لرويترز من ممثل عن وكالات الانباء

ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن الرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا في اتصال هاتفي اليوم الخميس على تنفيذ الانسحاب العسكري الأمريكي من سوريا في ضوء المصالح المشتركة.

وأضافت الوكالة أن الرئيسين بحثا أيضا آخر التطورات في سوريا واتفقا على دعم التوصل لحل سياسي للصراع مضيفة أنهما اتفقا أيضا على تحسين العلاقات الاقتصادية بين أنقرة وواشنطن.

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